Зеленский припугнул Европу российской трубой

Президент увидел угрозу в "Северном потоке - 2"

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Европу об угрозе, которую несёт в себе газопровод "Северный поток - 2". Этот проект опасен и неприемлем для Старого Света, напугал европейцев Зеленский. Глава Незалежной сделал такие заявления в Варшаве, куда он прилетел на торжества по случаю юбилея начала Второй мировой войны. При этом суть угроз Зеленский не раскрыл.

Во время переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой украинский лидер отметил близкие позиции Киева и Варшавы по вопросу "Северного потока - 2". Зеленский также добавил, что выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике Украина-Польша-США, сообщает РИА Новости.

Тем временем большая часть Европы, напротив, выступают за строительство второй нитки "Северного потока". Это позволит европейцам покупать дешёвый российский газ вместо предлагаемого американцами своего. Осуждают проект лишь Польша, Литва и Латвия. Также переживают из-за строительства трубы в Киеве, ведь после ввода её в строй Украина может лишиться статуса страны-транзитёра газа.