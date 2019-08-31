"Мороженщица Путина" на МАКСе вышла в прямой эфир с заявлением

Женщина не первый год работает на авиасалоне

История с продавщицей мороженого на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском нашла продолжение. Наблюдательные журналисты и пользователи соцсетей заметили, что мороженое президенту Владимиру Путину второй раз продаёт одна и та же женщина.

Продавщица постепенно становится звездой экрана. В прямом эфире телеканала НТВ по телефону женщина призналась, что она не простая продавщица мороженого. Екатерина Сафронова сообщила, что её компания уже не первый год работает на авиасалоне, занимаясь организацией торговли и питания. По словам "мороженщицы Путина", она занимает достаточно высокую должность менеджера по организации торговли на МАКСе.

На вопрос, почему президент второй раз покупает мороженое именно у неё, Сафронова ответила: "Вот так совпало".