Видео с места жёсткой посадки самолёта в Подмосковье

Пилот погиб, пострадала 12-летняя девочка

Сегодня в подмосковном Минино при жёсткой посадке самолёта погиб пилот. Находившаяся на борту 12-летняя девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии.

По данным следствия, лёгкомоторное воздушное судно "Сигма", на борту которого находились два человека, поднялось в небо с частного аэродрома. За штурвалом был владелец самолёта. От удара о землю судно полностью разрушилось, возгорания не последовало.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает "ТВ Центр".