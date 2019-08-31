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Видео с места жёсткой посадки самолёта в Подмосковье

18:12
  • суббота
  • 31 августа 2019

Пилот погиб, пострадала 12-летняя девочка

Сегодня в подмосковном Минино при жёсткой посадке самолёта погиб пилот. Находившаяся на борту 12-летняя девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии.

По данным следствия, лёгкомоторное воздушное судно "Сигма", на борту которого находились два человека, поднялось в небо с частного аэродрома. За штурвалом был владелец самолёта. От удара о землю судно полностью разрушилось, возгорания не последовало.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает "ТВ Центр".

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