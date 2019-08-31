Видео с места жёсткой посадки самолёта в Подмосковье

Пилот погиб, пострадала 12-летняя девочка
Сегодня в подмосковном Минино при жёсткой посадке самолёта погиб пилот. Находившаяся на борту 12-летняя девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии.
По данным следствия, лёгкомоторное воздушное судно "Сигма", на борту которого находились два человека, поднялось в небо с частного аэродрома. За штурвалом был владелец самолёта. От удара о землю судно полностью разрушилось, возгорания не последовало.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает "ТВ Центр".