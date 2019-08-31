Протестующих в Гонконге начали метить синей водой

Полиция применила водомёты и слезоточивый газ

Новые столкновения с полицией на несанкционированной акции протеста произошли в центре Гонконга. Правоохранители применили слезоточивый газ и водомёты.

Сотни людей вышли на улицы, несмотря на запрет властей. На нескольких главных дорогах демонстранты перекрыли движение и выкрикивали антиправительственные лозунги. Полицейские призвали собравшихся разойтись, но в ответ в них полетели камни, сообщает "ТВ Центр".

Одна из групп протестующих возвела крупную баррикаду из ограждений и мусора, а затем подожгла её. Чтобы расчистить путь спасателям к месту пожара, пришлось задействовать сотрудников специального тактического подразделения по борьбе с беспорядками и водомётные машины. Жидкость в них была окрашена в синий цвет. Это сделано, чтобы манифестанты не могли скрыться в толпе и избежать задержания.

Акции протеста начались ещё 9 июня. Недовольство вызвал инициированный местными властями законопроект о механизме выдачи для суда в материковый Китай подозреваемых или разыскиваемых лиц из Гонконга.