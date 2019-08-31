Концерт "PRO лето" на Сахарова уже посетили 20 тысяч человек

Фестиваль проходит на двух основных площадках

Площадку фестиваля "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова по итогам подсчёта численности на рамках металлодетекторов в первый час после начала концерта посетили 20 тысяч человек. Хедлайнером концерта стал американский рэпер Джейсон Деруло. Именно он написал гимн к Чемпионату мира по футболу, прошедшему год назад в Москве.

На площадке фестиваля до вечера можно бесплатно посетить мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, а также шоу хайлайнеров и BMX-райдеров. Фестиваль "PRO лето" проводится по инициативе Российского Союза Молодёжи. Центральными сценами стали проспект Академика Сахарова и ВДНХ.