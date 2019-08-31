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Концерт "PRO лето" на Сахарова уже посетили 20 тысяч человек

17:24
  • суббота
  • 31 августа 2019

Фестиваль проходит на двух основных площадках

Площадку фестиваля "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова по итогам подсчёта численности на рамках металлодетекторов в первый час после начала концерта посетили 20 тысяч человек. Хедлайнером концерта стал американский рэпер Джейсон Деруло. Именно он написал гимн к Чемпионату мира по футболу, прошедшему год назад в Москве.

На площадке фестиваля до вечера можно бесплатно посетить мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, а также шоу хайлайнеров и BMX-райдеров. Фестиваль "PRO лето" проводится по инициативе Российского Союза Молодёжи. Центральными сценами стали проспект Академика Сахарова и ВДНХ.

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Участники фестиваля на проспекте Сахарова в Москве
Фестиваль "PRO лето"
Фестиваль "PRO лето"
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Люди на проспекте Сахарова
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