Вечером 31 августа пройдёт концерт на ВДНХ

Финальный концерт фестиваля "PRO лето" пройдет вечером 31 августа на ВДНХ. Около арки главного входа выступят группы "Руки вверх!", "Дискотека Авария", а также Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, Миа и El’man. Аристов выбирали сами горожане в проекте "Активный гражданин".

Начинался фестиваль на проспекте Академика Сахарова. Здесь выступили американский рэпер, написавший гимн Чемпионата мира по футболу-2018 Джейсон Деруло, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew.

Фестиваль "PRO лето" развернулся на 22 городских площадках. Напомним, что он проводится по инициативе Российского Союза молодёжи.