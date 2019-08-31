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Число пришедших на концертную площадку на Сахарова перевалило за 40 тысяч

19:05
  • суббота
  • 31 августа 2019

Ещё один концерт пройдёт на ВДНХ

Площадку фестиваля "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова посетили более 40 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные подсчёта численности на рамках металлодетекторов к 18:00. Хедлайнером шоу  выступил американский певец Джейсон Деруло. В числе участников концерта были Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

Ещё один крупный концерт начнётся вечером 31 августа на ВДНХ. Выступят группы "Руки вверх!", "Дискотека авария", Егор Крид, рэпер Мот. Помимо этого, посетители смогут принять участие в танцевальных мастер-классах, послушать лекции и пообщаться с известными блогерами.

К молодёжному фестивалю "PRO лето" присоединились также 24 площадки фестиваля-конкурса "Цветочный джем". Все желающие могут посетить мастер-классы по приготовлению варенья, джемов и пирогов.

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