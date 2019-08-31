Число пришедших на концертную площадку на Сахарова перевалило за 40 тысяч

Ещё один концерт пройдёт на ВДНХ

Площадку фестиваля "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова посетили более 40 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные подсчёта численности на рамках металлодетекторов к 18:00. Хедлайнером шоу выступил американский певец Джейсон Деруло. В числе участников концерта были Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

Ещё один крупный концерт начнётся вечером 31 августа на ВДНХ. Выступят группы "Руки вверх!", "Дискотека авария", Егор Крид, рэпер Мот. Помимо этого, посетители смогут принять участие в танцевальных мастер-классах, послушать лекции и пообщаться с известными блогерами.

К молодёжному фестивалю "PRO лето" присоединились также 24 площадки фестиваля-конкурса "Цветочный джем". Все желающие могут посетить мастер-классы по приготовлению варенья, джемов и пирогов.