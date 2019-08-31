Взрыв ракеты "Искандер" в Астраханской области попал на видео

Уникальные кадры появились в Сети

Российские военные показали уникальные кадры запуска и поражения цели ракетой "Искандер". Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса был выполнен на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На видео, размещённом на официальном канале Минобороны в YouTube, запечатлена стрельба по цели, которая имитировала объект условного противника.

Ракетный комплекс "Искандер" состоит на вооружении российской армии с 2006 года. Он предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО противника на дальности до 500 километров.