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Взрыв ракеты "Искандер" в Астраханской области попал на видео

19:42
  • суббота
  • 31 августа 2019

Уникальные кадры появились в Сети

Российские военные показали уникальные кадры запуска и поражения цели ракетой "Искандер". Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса был выполнен на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На видео, размещённом на официальном канале Минобороны в YouTube, запечатлена стрельба по цели, которая имитировала объект условного противника.

Ракетный комплекс "Искандер" состоит на вооружении российской армии с 2006 года. Он предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО противника на дальности до 500 километров.

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Попадание в цель баллистической ракеты запущенной с ОТРК "Искандер"
Пуск баллистической ракеты с ОТРК "Искандер"
Пуск баллистической ракеты с ОТРК "Искандер"
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