Площадку фестиваля "PRO лето" на ВДНХ уже посетили около 90 тысяч человек

Москвичи сами составили программу концерта

Фестиваль "PRO лето" на ВДНХ уже посетили около 90 тысяч человек. Вечером 31 августа здесь проходит большой концерт: выступают группы "Руки Вверх!", "Дискотека Авария", а также Егор Крид, Мот, Клава Кока,Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, Миа и El’man. Москвичи сами составляли программу концерта с помощью проекта "Активный гражданин".

Фестиваль "PRO лето" проходит на 22 городских площадках, основные из них – проспект Академика Сахарова и ВДНХ.