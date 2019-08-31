ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Площадку фестиваля "PRO лето" на ВДНХ уже посетили около 90 тысяч человек

19:51
  • суббота
  • 31 августа 2019

Москвичи сами составили программу концерта

Фестиваль "PRO лето" на ВДНХ уже посетили около 90 тысяч человек. Вечером 31 августа здесь проходит большой концерт: выступают группы "Руки Вверх!", "Дискотека Авария", а также Егор Крид, Мот, Клава Кока,Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, Миа и El’man. Москвичи сами составляли программу концерта с помощью проекта "Активный гражданин".

Фестиваль "PRO лето" проходит на 22 городских площадках, основные из них – проспект Академика Сахарова и ВДНХ.

Главное сегодня
Посетители фестиваля
Посетители фестиваля
Зрители на концерте
Зрители на концерте
Посетители фестиваля
Посетители фестиваля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.