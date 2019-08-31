В добрый час! Путин обратился к участникам Дрезденского бала

Он впервые пройдёт в Санкт-Петербурге

Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям Дрезденского оперного бала. В этом году он впервые проходит за пределами Германии, в Санкт-Петербурге.

"Мы искренне рады, что знаменитый Дрезденский оперный бал приехал из Дрездена именно к нам – в Россию, в Санкт-Петербург. Сегодняшнее торжество отвечает духу дружбы и доверия, связывающему народы России, Германии, да и всей Европы", - сказал президент.

Мы с добрым сердцем встречаем звёзд мировой оперной сцены, известных артистов, музыкантов, дирижёров, деятелей культуры, представителей спорта, деловых и политических кругов. Желаю приятных, волнующих, радостных впечатлений. В добрый час!

Вечером 31 августа в Санкт-Петербурге начнётся крупнейший в Европе Дрезденский оперный бал. Ведущие российские и немецкие артисты выступят на трех площадках: в Михайловском театре, Большом зале филармонии и на площади Искусств. На балу в последнюю летнюю ночь соединятся история и современная культура, классическая развлекательная программа и фантастические выступления исполнителей высочайшего мирового уровня.

Впервые Дрезденский оперный бал прошёл в 1925 году и с тех пор не разу не покидал границ Германии.