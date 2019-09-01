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Кровавый уикенд в Одессе: стрелок открыл огонь по толпе

09:54
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

Есть убитые и раненые

Пять человек погибли, 24 ранены в результате массовой стрельбы в штате Техас. Трагедия разыгралась на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. По данным наших дипломатов, россиян среди жертв и пострадавших нет, сообщает "ТВ Центр".

Изначально полиция полагала, что стрельбу вели двое подозреваемых, однако позже выяснилось, что действовал один человек. Он был застрелен полицейскими на парковке у крупного кинотеатра. По предварительным данным, преступник - белый мужчина примерно 30 лет. Он был вооружён винтовкой, его мотивы пока не ясны.

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