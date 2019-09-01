Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

В наборах - самые необходимые продукты

Более трёх тонн гуманитарной помощи доставили российские военные в отдаленный пригород сирийского Алеппо. В продуктовые наборы входят мука, рис, сахар, чай и консервы. Все это раздали местным жителям.

В районе проживают 500 семей - около четырёх тысяч человек, среди которых много женщин с детьми и инвалидов. А также рабочие, которые сейчас заняты на восстановлении разрушенных войной домов и социальных объектов, сообщает "ТВ Центр".

Списки нуждающихся составляли заранее вместе с представителями местной власти, которые хорошо знают ситуацию. Российский центр по примирению постоянно следит за гуманитарной обстановкой в Алеппо и других городах. Подобные акции проводятся регулярно.