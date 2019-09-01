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Протестующие в Гонконге грозятся захватить аэропорт

10:56
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

Акции протеста не прекращаются с начала июня

В международном аэропорту Гонконга снова собираются демонстранты. 1 сентября они обещают провести многотысячный протест, который грозит серьезными перебоями в работе воздушной гавани.

Накануне в Гонконге началась очередная несанкционированная акция. Она вылилась в ожесточенные столкновения с полицией, которые продолжались и ночью. Активисты нападали на стражей порядка с кирпичами и прутьями в руках, перекрывали дороги, строили и поджигали баррикады. Некоторые спустились в метро и начали крушить все подряд. Из-за причиненного ущерба три станции закрыты.

Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и водомёты. В результате беспорядков пострадали более 30 человек. Состояние пятерых оценивается как тяжелое, десятки задержаны, сообщает "ТВ Центр".

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Уличные беспорядки в Гонконге
Уличные беспорядки в Гонконге
Уличные беспорядки в Гонконге
Уличные беспорядки в Гонконге
Уличные беспорядки в Гонконге
Уличные беспорядки в Гонконге
Уличные беспорядки в Гонконге
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