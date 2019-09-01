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В Польше нелепо оправдались за попытки унизить Россию

10:52
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

В Варшаве прозвучали странные заявления

Сегодня годовщина одной из главных трагедий в истории человечества - 80 лет с начала Второй мировой. Войны, которая унесла жизни десятков миллионов людей. Более кровопролитных военных конфликтов ни до, ни после не происходило.

Основные памятные мероприятия проходят в Польше. Они начались ранним утром в городе Велюнь. 1 сентября 1939 года он одним из первых подвергся бомбардировке люфтваффе. Вместе с польским президентом Анджеем Дудой речь на церемонии произнёс его коллега из Германии - Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает "ТВ Центр".

Представителей России не позвали. Как объяснили в Варшаве, присутствие нашей делегации не позволило бы отдать дань памяти тем событиям в духе исторической правды. Что стоит за этой расплывчатой формулировкой, не пояснили.

Вместо Владимира Путина, который был одним из главных гостей на аналогичном мероприятии 10 лет назад, в Польшу пригласили американского президента Дональда Трампа, но он не приехал. То же самое сделали глава Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Дональд Туск.

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