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Россия на месяц возглавила Совбез ООН

11:03
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

Это совпало с началом недели высокого уровня

Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН. Это ежемесячная ротация, она проводится в алфавитном порядке. В сентябре российское представительство проведёт ряд мероприятий. Программу утвердят члены Совбеза. 3 сентября постпред России Василий Небензя расскажет о ней СМИ.

Председательство совпало с открытием 74 Генассамблеи ООН и так называемой неделей высокого уровня. Ожидается, что участие в некоторых заседаниях Совбеза примет глава МИДа Сергей Лавров, сообщает "ТВ Центр".

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