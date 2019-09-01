Россия на месяц возглавила Совбез ООН

Это совпало с началом недели высокого уровня

Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН. Это ежемесячная ротация, она проводится в алфавитном порядке. В сентябре российское представительство проведёт ряд мероприятий. Программу утвердят члены Совбеза. 3 сентября постпред России Василий Небензя расскажет о ней СМИ.

Председательство совпало с открытием 74 Генассамблеи ООН и так называемой неделей высокого уровня. Ожидается, что участие в некоторых заседаниях Совбеза примет глава МИДа Сергей Лавров, сообщает "ТВ Центр".