Уровень воды в Амуре подобрался к критической отметке

Река выходит из берегов

Уровень реки в районе Комсомольска-на-Амуре продолжает расти, за сутки вода понялась на 13 сантиметров. Подтоплено уже более 70 домов. А в Хабаровске - обратная ситуация, там Амур пошёл на спад и город уже начали восстанавливать.

Привыкшие к паводкам жители Хабаровского края не спешат уезжать из своих домов. Тем более, что вода отступает уже вторые сутки. По информации МЧС, уровень Амура у Хабаровска утром 1 сентября составил 634 сантиметра. В течение последующих двух суток ожидается спад ещё на три-пять сантиметров. В зоне паводка - 66 населенных пунктов, их регулярно инспектируют сотрудники МЧС, сообщает "ТВ Центр".

В населённых пунктах ниже по течению Амура вода прибывает. В районе Комсомольска-на-Амуре её уровень составляет уже семь метров. Дома и приусадебные участки подтапливает не только река, но дождевые и грунтовые воды. На Хумминском шоссе автомобилисты останавливаются в нерешительности и не спешат двигаться дальше.

В Комсомольском городском округе подтоплены 71 жилой дом и 204 приусадебных участка. К приему людей в Хабаровском крае готовы 16 пунктов временного размещения. Три из них уже в работе.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".