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В Беслане началась трёхдневная вахта памяти

11:25
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

Там вспоминают жертв страшного теракта

В Беслане вспоминают жертв теракта, который 15 лет назад произошёл в средней школе номер один. Трёхдневная вахта памяти началась в 9:15 со школьного звонка. Именно в это время раздался первый выстрел террористов.

На месте трагедии, где установлен памятник "Древо скорби", а  также в спортзале школы с самого утра зажигают свечи. Люди несут цветы, игрушки и воду, без которой боевики оставили заложников.

Днём на мемориальном кладбище состоится крестный ход, а вечером  траурная служба. Панихида пройдёт и в Москве. В Таганском районе возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в небо выпустят 334 белых воздушных шара - по числу погибших, сообщает "ТВ Центр".

 В 2004 году в Беслане во время праздничной линейки отряд террористов  захватил среднюю школу номер один. Погибли 186 детей. В ходе спецоперации все боевики были уничтожены.

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День памяти жертв террористического акта в школе №1 в Беслане
День памяти жертв террористического акта в школе №1 в Беслане
День памяти жертв террористического акта в школе №1 в Беслане
День памяти жертв террористического акта в школе №1 в Беслане
День памяти жертв террористического акта в школе №1 в Беслане
День памяти жертв террористического акта в школе №1 в Беслане
День памяти жертв террористического акта в школе №1 в Беслане
День памяти жертв террористического акта в школе №1 в Беслане
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