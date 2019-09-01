В Беслане началась трёхдневная вахта памяти

Там вспоминают жертв страшного теракта

В Беслане вспоминают жертв теракта, который 15 лет назад произошёл в средней школе номер один. Трёхдневная вахта памяти началась в 9:15 со школьного звонка. Именно в это время раздался первый выстрел террористов.

На месте трагедии, где установлен памятник "Древо скорби", а также в спортзале школы с самого утра зажигают свечи. Люди несут цветы, игрушки и воду, без которой боевики оставили заложников.

Днём на мемориальном кладбище состоится крестный ход, а вечером траурная служба. Панихида пройдёт и в Москве. В Таганском районе возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в небо выпустят 334 белых воздушных шара - по числу погибших, сообщает "ТВ Центр".

В 2004 году в Беслане во время праздничной линейки отряд террористов захватил среднюю школу номер один. Погибли 186 детей. В ходе спецоперации все боевики были уничтожены.