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Московские пенсионеры установили рекорд в Лужниках

11:07
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

В Москве завершился фестиваль "Московское долголетие"

В столичных Лужниках завершился фестиваль "Московское долголетие". Центральным событием стали соревнования по скандинавской ходьбе. В них приняли участие больше трех тысяч пожилых москвичей. Самому старшему - 88 лет.

Спортсмены прошли два с половиной километра и установили рекорд. Старт стал самым массовым среди людей старшего возраста на этой дистанции. Победителей определили в индивидуальном и командном зачётах. Кроме того, участники могли попробовать себя в гимнастике и настольных играх. Завершился фестиваль праздничным концертом, сообщает "ТВ Центр".

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Участники программы "Московское долголетие"
Участники программы "Московское долголетие"
Участники программы "Московское долголетие"
Участники программы "Московское долголетие"
Участники программы "Московское долголетие"
Участники программы "Московское долголетие"
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