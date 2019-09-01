Московские пенсионеры установили рекорд в Лужниках

В Москве завершился фестиваль "Московское долголетие"

В столичных Лужниках завершился фестиваль "Московское долголетие". Центральным событием стали соревнования по скандинавской ходьбе. В них приняли участие больше трех тысяч пожилых москвичей. Самому старшему - 88 лет.

Спортсмены прошли два с половиной километра и установили рекорд. Старт стал самым массовым среди людей старшего возраста на этой дистанции. Победителей определили в индивидуальном и командном зачётах. Кроме того, участники могли попробовать себя в гимнастике и настольных играх. Завершился фестиваль праздничным концертом, сообщает "ТВ Центр".