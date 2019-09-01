В Туле открылся фестиваль "Бабушкин сад"

В нём участвуют художники и музыканты

Спектакли, кинопоказы, концерты и творческие мастерские под открытым небом. В Туле в эти дни проходит фестиваль добрых искусств "Бабушкин сад". Участие в нём принимают актеры, художники и музыканты как начинающие, так и известные.

В рамках проекта организовано десять тематических площадок, посвящённых театру, кинематографу, живописи и другим видам искусства. Гости могут не только ознакомиться с экспозицией и посмотреть представления, но и принять участие в мастер-классах и творческих встречах с именитыми артистами. Фестиваль продлится до конца сентября, сообщает "ТВ Центр".