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Мирей Матьё выступит на закрытии фестиваля "Спасская башня"

10:44
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

Москвичей ждёт красочное шоу

Знаменитые на весь мир песни, грациозные конные выступления и красочное вечернее шоу. Сегодня в Москве - заключительный день международного фестиваля "Спасская башня".

Для москвичей и гостей столицы играют лучшие отечественные и зарубежные военные оркестры. Накануне, 31 августа на Красной площади прошёл конкурс почётных молодёжных караулов. В зрелищном действии принимали участие воспитанники кадетских корпусов и военно-спортивных центров из разных регионов страны. На конном манеже в верховой езде соревновались всадники из России и Сирии.

1 сентября на Красной площади вместе с российскими военными оркестрами выступят коллективы из Италии, Турции, Японии, Северной Кореи и других стран. Свои знаменитые композиции исполнит Мирей Матьё. Торжественную церемонию закрытия фестиваля "Спасская башня" смотрите на канале "ТВ Центр" в 20.00.

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Мирей Матье на Красной площади
Мирей Матье на Красной площади
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
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