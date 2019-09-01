Мирей Матьё выступит на закрытии фестиваля "Спасская башня"

Москвичей ждёт красочное шоу

Знаменитые на весь мир песни, грациозные конные выступления и красочное вечернее шоу. Сегодня в Москве - заключительный день международного фестиваля "Спасская башня".

Для москвичей и гостей столицы играют лучшие отечественные и зарубежные военные оркестры. Накануне, 31 августа на Красной площади прошёл конкурс почётных молодёжных караулов. В зрелищном действии принимали участие воспитанники кадетских корпусов и военно-спортивных центров из разных регионов страны. На конном манеже в верховой езде соревновались всадники из России и Сирии.

1 сентября на Красной площади вместе с российскими военными оркестрами выступят коллективы из Италии, Турции, Японии, Северной Кореи и других стран. Свои знаменитые композиции исполнит Мирей Матьё. Торжественную церемонию закрытия фестиваля "Спасская башня" смотрите на канале "ТВ Центр" в 20.00.