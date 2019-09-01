Очередная стрельба в США: хронология событий

Убиты пять человек

Администрация США будет совместно с Конгрессом решать, как положить конец трагедиям со стрельбой, которые приводят к многочисленным жертвам. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс после очередного случая в Техасе. Он унёс жизни пяти человек, более 20 пострадали. Некоторые находятся в критическом состоянии.

Вооружённый мужчина угнал почтовый фургон неподалёку от города Одесса в штате Техас. Во время коротких остановок он открывал огонь по беззащитным людям. Уже на подъезде к населённому пункту патрульным удалось настигнуть преступника, вступить с ним в перестрелку и убить. О стрелке информации пока мало. Известно, что это белый мужчина 35 лет.

Полиция пока не раскрывает ни имени преступника, ни оружия, из которого велась стрельба. К расследованию уже подключилось ФБР, сообщает "ТВ Центр". Перестрелка в Одессе стала третьей по счёту трагедией за месяц.

Причем, как раз сегодня в Техасе вступает в силу закон об очередном смягчении правил надзора за оборотом огнестрельного оружия, что вызывает немало споров, в том числе, среди политиков. Дональд Трамп ранее выступал за более тщательную проверку анкетных данных людей, которые покупают оружие. Однако до Сената эта инициатива так и не дошла.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".