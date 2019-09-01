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Около 130 тысяч человек посетили площадки "PRO лето" на Сахарова и ВДНХ

11:12
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

31 августа на фестивале прошли два грандиозных концерта

Площадки музыкального фестиваля "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ 31 августа посетили порядка 130 тысяч человек. Про данным, собранным на рамках металлодетекторов на проспекте Сахарова, туда пришли 40 тысяч гостей. А по данным столичной мэрии, площадку последнего летнего фестиваля на ВДНХ посетили как минимум 90 тысяч человек. Таким образом, число гостей фестиваля только на этих двух площадках составляет 130 тысяч человек.

Фестиваль "PRO лето" развернулся на 22 городских площадках. Кроме того, к нему присоединились 24 площадки "Цветочного джема". Вход на все мероприятия был бесплатным. Организовал фестиваль Российский союз молодёжи.

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