Самолёты бомбили зону деэскалации в Идлибе

Минувшей ночью американская авиация без согласования с российскими и сирийскими военными нанесла мощные удары по зоне деэскалации в Идлибе. Российский Центр примирения враждующих сторон сообщает о множестве жертв и разрушений. В Центре подчеркнули, что своим действием США сорвали режим прекращения огня на нескольких направлениях.

Напомним, что ситуация в Идлибе обсуждалась 27 августа на переговорах президентов России и Турции. Своими действиями Вашингтон поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в Сирии.

Авиаудар был нанесён после того, как сирийская армия по инициативе России и Турции в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации. Также были полностью прекращены полёты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии.