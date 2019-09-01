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Авиаудары США по Сирии привели к многочисленным жертвам

12:17
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

Самолёты бомбили зону деэскалации в Идлибе

Минувшей ночью американская авиация без согласования с российскими и сирийскими военными нанесла мощные удары по зоне деэскалации в Идлибе. Российский Центр примирения враждующих сторон сообщает о множестве жертв и разрушений. В Центре подчеркнули, что своим действием США сорвали режим прекращения огня на нескольких направлениях.

Напомним, что ситуация в Идлибе обсуждалась 27 августа на переговорах президентов России и Турции. Своими действиями Вашингтон поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в Сирии.

Авиаудар был нанесён после того, как сирийская армия по инициативе России и Турции в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации. Также были полностью прекращены полёты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии.

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