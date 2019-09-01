Сколько москвичи потратили на подготовку детей к школе

Сегодня отмечается День знаний

Уходящая неделя прошла в столице под знаком подготовки к учебному году. 1 сентября выпало на воскресенье, так что календарь подарил учителям и школьникам ещё один выходной, торжественные линейки намечены на завтра. А значит у тех, кто не успел купить всё необходимое, ещё есть время.

Подготовка к 1 сентября у большинства горожан начинается в конце августе. За лето ребенок так вырастает, что купленное заранее - к началу учебного года подчас уже и мало, и коротко. Так что родители тянут до последнего. В поисках формы нужного цвета и размера приходится побегать и по магазинам и по рынкам. С каждым годом покупки становятся все дороже, сообщает "ТВ Центр".

Школьная канцелярия съест ещё порядка двух-трёх тысяч рублей. Правда, в конце лета некоторые магазины предлагают товар с хорошими скидками. Так, обмундирование школьника по самым низким ценам обойдется в шесть-семь тысяч. Правда, это только один комплект, не считая парадной формы. Как ни крутись, но и бюджетный вариант влетит в копеечку.

По данным статистики, средний чек на сборы в школу в Москве составляет 15 тысяч рублей, что на 6% выше, чем в прошлом году. Впрочем, опытные родители знают, что дешёвые вещи быстрее изнашиваются, а потому предпочитают более высокий ценник.

Внушительными тратами на школьников недавно озаботились даже в Госдуме. Депутат Борис Чернышёв предложил учредить так называемый первосентябрьский капитал, а именно ограничить сумму по сбору детей в школу на 1 сентября 25% от среднемесячной зарплаты по региону. Все остальные деньги, по задумке депутат, должно возместить государство.

Многие эксперты назвали эту инициативу популистской. В Москве малоимущим и многодетным семьям и так уже положена компенсация за купленную форму. Но дискуссия уже началась. Впрочем, главная тема споров, разгоревшихся еще перед каникулами - мобильные телефоны школьников. Надзорные ведомства не взяли на себя ответственность и ограничились рекомендациями - как и когда ученики могут пользоваться смартфонами. Окончательное решение будет за администрацией школы. Копий уже сломали много, но, похоже, время диктует свои правила.

Кроме того, есть предложение заменить один урок физкультуры на шахматы, сделав его обязательным предметом. Поступают и более смелые инициативы - преподавать детям киберспорт. Пока неизвестно, что возьмёт верх - интеллектуальная настольная игра или компьютерная стрелялка. Зато 35 новых IT-классов в столичных школах точно появятся. А к виртуальным урокам по химии добавятся такие же виртуальные иностранный язык и ОБЖ.

В конце уходящей недели стало известно ещё об одной инициативе депутатов Госдумы, предложивших продлить летние каникулы на месяц, до 1 октября. Критика со стороны родительского сообщества не заставила себя долго ждать. Впрочем, если бы спросили у детей, то у этого предложения наверняка была бы стопроцентная поддержка.

Марина Глебова, "ТВ Центр".