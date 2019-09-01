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Как развивается система образования в Москве

14:13
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

В школах внедряют новые электронные технологии

О настоящем и будущем российских школ говорили на форуме "Город образования", который завершается на ВДНХ. Его называют крупнейшим в мире событием в этой сфере. Основная идея - мегаполис, который учит и учится.

Опыт столицы готовы перенимать учителя из других городов и даже стран. Показатели Москвы действительно впечатляют: более 40% выпускников этого года по итогам сдачи трёх экзаменов набрали 220 баллов, а на международных олимпиадах больше половины всех российских медалистов - москвичи. Не в последнюю очередь, это результат глубокой модернизации. Во всех столичных школах используются современные методики и технологии, учителям прибавили зарплату, а авторы сценариев уроков в проекте "Электронная школа" получают дополнительные выплаты.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на форуме, что в первом полугодии 2019 года средняя заработная плата московских учителей достигла 114 тысяч рублей. Гранты преподавателям школ искусств тоже будут увеличены - до 170 тысяч рублей в год. Да и всей системе дополнительного образования сейчас уделяют особое внимание. В рамках городского проекта "Искусство – детям" отремонтировано больше сотни объектов и закуплено более пяти тысяч музыкальных инструментов.

30 августа Сергей Собянин открыл  после капитального ремонта  детскую музыкальную школу имени Глиэра. Это - историческое здание, объект культурного наследия. Здесь восстановили фасад, обновили коммуникации и заменили крышу. У преподавателей и учеников теперь есть все условия для творчества.

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