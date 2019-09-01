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С чем идут кандидаты на выборы в Мосгордуму

14:28
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

До единого дня голосования остаётся неделя

Ровно неделя остаётся до единого дня голосования. 8 сентября столичные жители будут выбирать депутатов Московской городской Думы. Предвыборная кампания сейчас находится в самой активной фазе. Кандидаты проводят десятки встреч и стараются максимально подробно представить свои программы.

У претендентов на депутатские кресла в Московской городской думе на агитацию осталось совсем немного времени и его стараются использовать максимально эффективно. Лидер движения "Зелёная Москва" Максим Шингаркин отреагировал на обращение жителей Москворечья-Сабурова, где расположен завод полиметаллов. Вместе они проверили радиационный фон территории вокруг производства, сообщает "ТВ Центр".

В Общественной палате Москвы 29 августа прошло обсуждение проекта строительства Юго-Восточной хорды. Кандидаты в депутаты, а также приглашённые эксперты обратились к властям с просьбой приостановить работы до проведения комплексного обследования территории. Впрочем, подобное обследование уже проводилось и не выявило превышения радиационного фона по ходу проектируемой трассы. Тем не менее, в ситуации, когда речь идёт о здоровье людей, лучше перестраховаться. Экологи предложили свою помощь. "Мы проведём такое исследование в соответствии с международными нормами верификации. Обязательно привлечём жителей к наблюдениям, но с соблюдением норм безопасности", - пообещал кандидат в депутаты по 20 избирательному округу Максим Шингаркин.

Кандидаты в депутаты Мосгордумы ищут новые способы общения с избирателями. Личные встречи собирают, как правило, лишь несколько десятков человек. В команде Валерии Касамары решили создать мобильное приложение - электронную приёмную, куда в гораздо большем объёме стали стекаться наказы горожан.

Космонавт, Герой России Олег Артемьев в своей предвыборной программе особый упор делает на создании комфортных условий для активного отдыха москвичей. В качестве почётного гостя его пригласили на открытие пешеходной зоны в Восточном Бирюлёве.

С 28 августа началось досрочное голосование. До дня выборов все участки будут работать будут без выходных. 8 сентября бюллетени передадут в участковые избирательные комиссии, где опустят в урну и посчитают вместе с остальными. А вот голоса жителей Зеленограда, Бибирева, Лианозова и Чертанова в этот раз посчитает компьютер. В трех избирательных округах - первом, десятом и тридцатом - пройдёт экспериментальное электронное голосование. Систему тестировали с привлечением сторонних хакеров. Тех, кто нашёл в ней слабые места щедро наградили.

Как сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, первый миллион рублей в качестве благодарности отправиться во Францию господину Пьеррику Годри, который указал не некую уязвимость системы. Второй миллион - технической группе, а также студенческому объединению.

Четвёртое тестирование системы прошло успешно, все атаки удалось отбить. Так что теперь главное - проголосовать любым способом, досрочно, удаленно через смартфон или прийти на избирательные участки 8 сентября.

В качестве кандидатов в депутаты МГД зарегистрированы 233 человека. Около 170 идут по партийным спискам и более 60 самовыдвиженцев. Все они представляют самые разные политические движения и взгляды на пути развития города. Так что выбор, действительно, есть. Самое главное не упустить шанс сделать его 8 сентября в единый день голосования.

Александр Огородников, "ТВ Центр".

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