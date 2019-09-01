Как не пролететь, летая на лоукостерах

Дёшево - не значит качественно

Московское управление Роспотребнадзора возбудило дело против авиакомпании "Победа", которая не пустила на рейс пассажирку из-за превышения допустимых размеров ручной клади. Дело было 21 августа, но в соцсетях горячо обсуждают эту историю до сих пор. И многие встают на сторону пассажирки. Не все готовы принять, что лоукостеры экономят на всём и поэтому правила для них - святое. О том, что стоит знать, покупая дешёвый билет, рассказывает корреспондент Елена Макарова (смотрите видео).