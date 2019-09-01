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Украинская армия обстреляла в Донбассе журналистов и европейских наблюдателей

14:26
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

Огонь открыли, несмотря на перемирие

Армия Украины обстреляла территорию Донбасса, под огонь попали журналист агентства "Россия сегодня" и европейские наблюдатели. Сначала об огне с украинской стороны сообщили наблюдатели миссии ОБСЕ, они попали под обстрел во время фиксации фактов нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в населённом пункте Коминтерново, сообщает РИА Новости.

Позже об ударах по той же территории сообщил внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Александр Гаюк. По предварительным данным, пострадавших нет.

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