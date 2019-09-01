Площадки фестиваля "PRO лето" в субботу посетили 150 тысяч человек

Концерты прошли на ВДНХ и проспекте Сахарова

Площадки фестиваля "PRO лето" 31 августа посетили около 150 тысяч человек. Горожане слушали выступления любимых исполнителей, участвовали в спортивных соревнованиях и посещали бесплатные мастер-классы.

Фестиваль развернулся на 22 городских площадках, двумя основными стали ВДНХ и проспект Академика Сахарова. На проспекте Сахарова состоялся шестичасовой концерт, хедлайнером которого стал американский певец Джейсон Деруло – автор гимна к Чемпионату мира по футболу-2018. На проспекте работали семь спортивных площадок, гости посетили мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу.

На главной выставке страны – ВДНХ зрители финального концерта фестиваля провожали лето под песни групп "Руки вверх!" и "Дискотека Авария". Также на сцену возле арки главного входа ВДНХ вышли Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, Миа и El’man. Артистов выбрали сами горожане в проекте "Активный гражданин".