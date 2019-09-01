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Папа Римский застрял в лифте

16:52
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

Понтифик опоздал на встречу с верующими

Папа Римский Франциск застрял в лифте и опоздал на традиционную аудиенцию на площадь Святого Петра. Взволнованным верующим понтифик объяснил задержку. "Я должен извиниться за опоздание, произошел несчастный случай: я застрял в лифте на 25 минут", - сказал Папа с балкона.

Не исключено, что Франциск застрял в лифте, который доставляет его из личных покоев на четвертый этаж Апостольского дворца, предполагает РИА Новости.

Папе Римскому Франциску 82 года. Он занял высокий пост в Ватикане 13 марта 2013 года, сменив Бенедикта XVI, ушедшего с престола по состоянию здоровья.

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Папа Римский Франциск
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