Папа Римский застрял в лифте

Понтифик опоздал на встречу с верующими

Папа Римский Франциск застрял в лифте и опоздал на традиционную аудиенцию на площадь Святого Петра. Взволнованным верующим понтифик объяснил задержку. "Я должен извиниться за опоздание, произошел несчастный случай: я застрял в лифте на 25 минут", - сказал Папа с балкона.

Не исключено, что Франциск застрял в лифте, который доставляет его из личных покоев на четвертый этаж Апостольского дворца, предполагает РИА Новости.

Папе Римскому Франциску 82 года. Он занял высокий пост в Ватикане 13 марта 2013 года, сменив Бенедикта XVI, ушедшего с престола по состоянию здоровья.