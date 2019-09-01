Пьяный полицейский избил подростка в Брянской области

Юноша впал в кому и умер

В Брянской области полицейский избил 17-летнего подростка, после чего тот скончался в больнице. Инцидент произошел 13 августа в кафе в посёлке Локоть. Пьяный замначальника местного отдела полиции в звании майора поссорился со студентом промышленно-экономического техникума.

Завязалась драка, после одного из ударов в голову юноша упал и ударился головой о ступеньку. В машине скорой он потерял сознание и впал в кому.

Следователи переквалифицировали дело об избиении, полицейский уволен из органов внутренних дел, сообщает РИА Новости.