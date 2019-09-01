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Ураган "Дориан" превратился в супер-шторм

16:34
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

Он приближается к берегам Америки

Ураган "Дориан" усилился до самой мощной, пятой категории. Скорость ветра в его эпицентре достигает 70 метров в секунду. Это разрушительная сила: такой ветер вырывает с корнем деревья, сносит крыши с домов и лёгкие постройки. Человеку устоять под напором ураганного ветра невозможно.

Сейчас ураган приближается к Багамским островам и, не исключено, что дальше направится к восточному побережью США. В двух американских штатах уже объявлено чрезвычайное положение, сообщает "Интерфакс".

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