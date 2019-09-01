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Путин снова летит в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

17:51
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

Президент оценит восстановительные работы в Тулуне

Владимир Путин снова едет в Приангарье. Президент хочет посмотреть, как идут восстановительные работы в Тулуне. Поездка запланирована на понедельник, 2 сентября. Глава государства проведёт совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения, говорится на официальном сайте Кремля.

Разрушительные наводнения наблюдались прошедшим летом в Иркутской области. Сильнее всего пострадал город Тулун, его полностью затопило. Наводнение в регионе началось из-за сильных ливней. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

Тогда же Владимир Путин  побывал в Приангарье и пообщался с пострадавшими жителями Тулуна. Люди говорили о бездействии местных властей в вопросах помощи. Президент пообещал, что вскоре приедет вновь, чтобы посмотреть, что сделано для восстановления инфраструктуры.

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