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Захарова хлёстко прошлась по "глупому положению" Польши

18:39
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

Варшава не пригласила Россию на юбилей начала Второй мировой войны

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова коротко и жёстко прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. "В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", - написала Захарова у себя Facebook.

1 сентября в Польше проходят мероприятия, посвящённые 80-летию с начала Второй мировой войны. Варшава не пригласила на них представителей России. Как объяснили поляки, присутствие нашей делегации не позволило бы отдать дань памяти тем событиям в духе исторической правды.

Десять лет назад одним из главных гостей на аналогичных мероприятиях был российский президент Владимир Путин. Сегодня в Польшу пригласили Дональда Трампа, но глава Белого дома не приехал, сославшись на проблемы с приближающимся ураганом "Дориан".

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