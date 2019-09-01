Встревоженный Трамп обратился к нации

Президент призвал на помощь Господа

Президент США Дональд Трамп обратился к согражданам в связи с приближением к восточному побережью страны разрушительного урагана "Дориан". Глава Белого дома призвал жителей штатов Флорида, Южная и Северная Каролина, Джорджия и Алабама проявить бдительность перед ударом стихии.

"Ураган выглядит как мощнейший из случавшихся когда-либо. Уже пятая категория. Будьте осторожны все! Благословит вас всех Господь!" – написал Трамп у себя в Twitter.

1 сентября стало известно, что ураган "Дориан" усилился до самой мощной пятой категории. Скорость ветра в его эпицентре достигает 70 метров в секунду. Сейчас ураган приближается к Багамским островам и, не исключено, что дальше направится к восточному побережью США.