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Робот "Фёдор" научился пользоваться полотенцем

19:38
  • воскресенье
  • 01 сентября 2019

До этого он освоил отвёртку и дрель

Робот "Фёдор" научился пользоваться полотенцем. Правда, пока только с помощью дистанционного управления космонавта Александра Скворцова. На МКС наши космонавты работали с "Фёдором", об этом он сам отчитался у себя в Twitter.

Скворцов через экзоскелет управлял роботом, а Алексей Овчинин находился рядом с ним и контролировал его действия. Сначала "Фёдор" включил и выключил дрель и передал её Овчинину, после этого поработал с полотенцем, протирая им руки. До этого роботу удалось освоить отвёртку, гаечные ключи и электрические соединители.

Корабль "Союз" с "Фёдором" на борту удалось пристыковать к МКС со второй попытки. Это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без людей на борту. Полёт проходил в автоматическим режиме.

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