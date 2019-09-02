Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

Главная причина - дорогой керосин

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предсказали, что по итогам текущего года цены на авиабилеты вырастут на 9-10%.

Как пишут "Известия", авиакомпании повысят цены из-за подорожания авиакеросина и роста издержек на аэропортовое обслуживание.

"Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV - всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", - заявил заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров. С прогнозом АЭВТ согласились в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации.

По данным Шокурова, в 2018 году российские перевозчики потеряли 54 миллиарда рублей. В I квартале текущего года они лишились уже 45 миллиардов рублей. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Опрошенные газетой эксперты также выразили мнение, что механизм поддержки авиакомпаний, которые несут убытки из-за роста цен на топливо, работает плохо. С 1 августа 2019 года перевозчики имеют право получить компенсации, если экспортная цена на керосин (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тысячу рублей за тонну. Как отметили в АЭВТ, установленная планка слишком высока, условия демпфера не позволят авиакомпаниям получить компенсацию.