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"Дориан" пришел: ураган ударил по Штатам в прямом эфире

08:18
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Подписчиков соцсетей призывают молиться

Ураган "Дориан", приближающийся к побережью США, попал на видео. Кадры выкладывают пользователи соцсетей. "Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел", — подписал ролик один из пользователей Twitter.
Ураган "Дориан" превратился в супер-шторм

На кадрах видно, как вода затапливает город на острове Абако и гнет деревья. Скорость ветра – более 250 километров в час. "Дориану" присвоена высшая, пятая категория.

По данным американского Национального центра по слежению за ураганами, "Дориан" устремился к побережью штатов Джорджия и Южная Каролина. В эьтих штатах, а также во Флориде, где ожидали первого удара урагана, объявлен режим ЧП. Президент США заявил, что удар стихии может стать сильнейшим за последние десятилетия и призвал на помощь высшие силы, передает РИА Новости.

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