В российских школах проходят торжественные линейки

По всей стране отмечают День знаний

В России начинается новый учебный год. В день знаний за парты сядут более 16 с половиной миллионов учащихся, среди них около 2 миллионов первоклассников и порядка 4 миллионов студентов.

В школах стартовали торжественные линейки. Одними из первых праздник встретили на Камчатке. В столице региона торжества прошли на главной площади города. Туда пригласили лучших учеников выпускных классов.

Учебный год начался и в школах Приморья. Во Владивостоке на линейки собрались тысячи ребят. Особо выделялись первоклассники. Они пришли на праздник с огромными букетами.

День знаний состоялся и в Кронштадтском морском кадетском корпусе. Линейка завершилась торжественным прохождением кадетов.

День знаний встречают школьники и учителя Иркутской области, пережившей наводнение этим летом. В городе Тулун, наиболее пострадавшем от разгула стихии, открылась отремонтированная школа. В понедельник там ждут президента. Именно с этого региона Владимир Путин начнет свое дальневосточное турне. Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ и проведет совещание по обеспечению жильем граждан, пострадавших от наводнения.