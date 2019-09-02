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В Петербурге устроили самое массовое исполнение российского гимна

09:07
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Эпохальную мелодию Александра Александрова исполнил уникальный сводный оркестр из 765 музыкальных коллективов

Государственный гимн России, один из главных символов страны отмечает 75-летний юбилей. Впервые мелодия, написанная композитором Александровым, прозвучала в 1944-м году. В Санкт-Петербурге прошла акция "День гимна", в ходе которой состоялось самое массовое его исполнение. На стадионе собрались более 40 тысяч человек, представляющих все регионы страны. Мировой рекорд был зафиксирован в номинации "самый большой оркестр".

Подробнее – в репортаже Анны Морозовой

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