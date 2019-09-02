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Как обновилась утренняя программа "Настроение"

09:22
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Новое "Настроение" - это отличная возможность начинать каждое утро с ощущением праздника

Утренняя программа "Настроение" канала "ТВ Центр" встречает юбилей  в новой студии, оснащенной самой современной техникой. Первый выход в эфир состоялся 20 лет назад в сентябре. Несмотря на прошедшие годы "Настроению" удалось сохранить свой фирменный стиль.

У "Настроения" - обновление. Популярные ведущие знакомятся с новой студией с нескрываемым восторгом. Сколько раз хотелось заглянуть сюда, пока её возводили. Но спокойно продолжали работать в том же павильоне, в старых декорациях. И вот он, долгожданный момент, настал.

Новая студия действительно получилась невероятно стильной  и яркой - спасибо дизайнерам. Она оснащена самой современной техникой. Гигантские экраны помогают расширить пространство и сделать его еще более информативным. Но главное - студия сохранила уют и теплоту - фирменный знак "Настроения".

С гостями у "Настроения" никогда не было проблем. Даже 20 лет назад, когда утренний канал с таким названием впервые вышел в эфир. Да, у него в этом сентябре - юбилей. Самое время вспомнить, как сюда приходили будущие звезды первой величины. Здесь пел  юный Сергей Лазарев. И молодая Диана Арбенина.

В новом сезоне и в новой студии гостей меньше точно не станет. Не важно, сколько у человека "Оскаров" или "Грэмми", насколько плотно расписан его график. "Настроению" не отказывают.

Никаких проблем теперь не будет ни с водой, ни с приготовлением самых изысканных блюд. У "Настроения" появилась великолепная новая кухня. "Здесь можно полноценно готовить. Принимать гостей - поваров, диетологов, которых у нас очень много, которых наши зрители любят", - рассказала главный режиссёр "Настроения" Мария Рощина.  

На радость всех любителей активного образа жизни в студии появилось новое пространство для самых разных  занятий. Хоть для вальса, хоть для сальсы. Новый стиль - не только у студии, но и у ведущих. У "Настроения" появятся  новые рубрики. А уже полюбившиеся станут лучше. Например, "Полезная экономика" будет давать еще больше полезных советов.

Будут и актуальные советы о здоровье, и светские новости, и увлекательные путешествия.

Ольга Стрельцова, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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