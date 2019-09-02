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Ученые доказали, что спорить с женщинами бессмысленно

08:40
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Они припомнят все

Печальная новость для мужчин: спорить с женщинами действительно бесполезно. Народная мудрость предупреждала об этом представителей сильной половины человечества давно – но теперь это подтверждено учеными.
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Масштабное исследование провели специалисты из Каролинского института в Швеции. Им пришлось тщательно проанализировать более 600 трудов, посвященных различиям в когнитивных способностях у мужчин и женщин, которые были опубликованы в период с 1973 по 2013 год.

Как выяснилось, все дело в том, что у представительниц прекрасного пола хорошо развита эпизодическая память. Они лучше запоминают мелкие детали и во время дискуссии им не составляет труда припомнить это оппоненту.

"Результаты исследования показали, что у женщин есть преимущество в эпизодической памяти, и это преимущество варьируется в зависимости от того, что нужно запомнить", — поясняет один из авторов исследования.

Женщины намного лучше запоминают события в своей жизни, в том числе конкретные даты, время и обстоятельства. Все это очень помогает им в жарком споре. А мужчинам остается утешаться тем, что у них лучше развита пространственная память. К примеру, они точно помнят, как добраться до оставленного на стоянке автомобиля, пишут "Известия" со ссылкой на Daily Mail.

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