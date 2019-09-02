В Дамаске стартовала международная ярмарка

В ней принимают участие почти 40 стран

В Дамаске открылась 61-ая международная ярмарка. Во время войны, когда сирийская столица находилась под постоянным обстрелом боевиков, ее не проводили. В этом году в выставке участвуют 38 государств, самая большая делегация из России, передает "ТВ Центр".

На ярмарке представлены сразу несколько регионов, в том числе Крым. Бизнесмены российского полуострова уже заключили многомиллионные контракты на поставку в Сирию высокотехнологичного оборудования для нефтедобывающей и горно-перерабатывающей промышленности.

В свою очередь, сирийцы поставят на комбинат в крымском Армянске фосфаты и медную руду. Также достигнуты соглашения о создании нескольких совместных российско-сирийских предприятий.