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Все деньги сразу: получателей накопительной пенсии станет меньше

09:03
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Власти хотят изменить механизм выплат

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять порог пенсионных накоплений, ниже которого пенсионер получает всю сумму накопленной пенсии сразу, а не в виде ежемесячных выплат. 
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Как разъясняет РБК, сейчас пенсионеру выдают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия не превышает 5% от суммы общей пенсии. В противном случае гражданину назначают накопительную пенсию. По словам главы аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгения Биезбардиса, для назначения такой пенсии у россиянина должно быть не менее 177 тысяч рублей пенсионных накоплений. 

ПФР считает необходимым изменить пороговую величину. Предлагается назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Этот минимум сегодня достигает 8846 рублей. 

Выходит, что для получения накопительной пенсии гражданину нужно будет иметь на счету 450-500 тысяч рублей. Как отметил Биезбардис, такие деньги в России есть у единиц. Предложенные ПФР изменения приведут к увеличению числа единовременных выплат и практически к прекращению назначения накопительной пенсии, считает Биезбардис.  

Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, а также другие профильные ведомства и ассоциации ознакомились с предложением Пенсионного фонда. Как отметили в Минтруде, решение по этому вопросу будет приниматься с учетом интересов россиян.

Напомним, что накопительную часть пенсий в России заморозили в 2014 году. С тех пор отчисления в "накопиловку" в размере 6% от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. В текущем году власти продлили заморозку до 2022 году.

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