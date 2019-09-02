"Держать удар": Путин рассказал о пользе дзюдо

Это не просто спорт

Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга настроены на одну волну. А все дело в дзюдо – увлечение этим спортом помогает президентам России и Монголии достичь такого взаимопонимания.

"Общие интересы и схожий образ мыслей помогли нам очень быстро наладить взаимопонимание или, как говорят, настроиться на одну волну. Сегодня это позволяет нам поддерживать эффективный диалог, в конструктивном ключе решать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, добиваться больших успехов в реализации перспективных проектов", - рассказал глава российского государства корреспонденту монгольской газеты "Одрийн сонин". Владимир Путин дал интервью в преддверии визита в Улан-Батор, запланированного на 3 сентября – его текст опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер признался, что для него дзюдо - не просто спорт. По словам президента, дзюдо воспитывает в человеке силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций.

Владимир Путин рассказал, что старается встречаться с монгольским коллегой на трибунах чемпионатов мира по дзюдо – а не только на политических мероприятиях или экономических форумах. Президент России напомнил, что Баттулга занимается дзюдо и самбо вовсе не на любительском уровне: монгольский лидер - всемирно признанный мастер единоборств.