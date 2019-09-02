"За родину обидно": украинцев шокировала безграмотность нового министра образования

Анна Новосад допустила в тексте более 10 ошибок

Министра образования и науки Украины Анну Новосад, которая заняла свою должность 29 августа нынешнего года, высмеяли за ошибки в тексте.

После получения министерского поста Анна Новосад написала в Facebook о своих рабочих планах и поблагодарила руководство страны за оказанное ей доверие. "Это именно аванс", - отметила она о своем назначении.

Юрист Татьяна Монтян заметила в тексте новоизбранного министра более 10 ошибок. Текст с исправлениями она выложила в Facebook. При этом она крайне нелицеприятно высказалась о Новосад и других членах правительства Владимира Зеленского, пишет "Газета.RU".

Многих интернет-пользователей поразила безграмотность министра образования. Некоторые комментаторы, правда, посчитали претензии юриста излишне строгими, однако в целом реакция Сети оказалась безжалостна по отношению к чиновнице.

- Зачем быть профессором и понимать все процессы, проще сходить на Майдан и ты уже министр.

- У нас в школе за такое на костер отправляли.

- Дивно. Я таким манером за границей по-английски общаюсь.

- Вот так они и управлять будут.

- Как же мне за родину обидно. Но я понял, что в этой стране ничего и никогда не будет хорошего.