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Путин прибыл в пострадавшую от паводков Иркутскую область

11:39
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Президент ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий стихии

День знаний отметили в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области. В регион уже прибыл Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

В ходе своего дальневосточного турне президент посетит местную школу, которую пришлось восстанавливать после разрушительного наводнения. Ремонтные бригады успели в срок, и сотни школьников смогли прийти на торжественную линейку.

Во время поездки Владимир Путин также ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий ЧП, пообщается с жителями и проведет совещание по вопросу обеспечения жильем граждан, пострадавших от паводка.

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