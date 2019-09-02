Путин прибыл в пострадавшую от паводков Иркутскую область

Президент ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий стихии

День знаний отметили в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области. В регион уже прибыл Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

В ходе своего дальневосточного турне президент посетит местную школу, которую пришлось восстанавливать после разрушительного наводнения. Ремонтные бригады успели в срок, и сотни школьников смогли прийти на торжественную линейку.

Во время поездки Владимир Путин также ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий ЧП, пообщается с жителями и проведет совещание по вопросу обеспечения жильем граждан, пострадавших от паводка.