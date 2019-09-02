Путин рассказал о сотрудничестве России и Монголии

Между странами растет товарооборот

Развитие многоплановых связей с Монголией является одним из приоритетов России в Азии. Об этом Владимир Путин заявил в преддверии своего визита в Улан-Батор. Интервью местной газете опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил: страны связывает общая история, одним из знаковых событий которой стала совместная победа над японскими войсками на реке Халкин-Гол. И сегодня сотрудничество носит многосторонний характер. Растет товарооборот, реализуются важные проекты в транспортной отрасли, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.

Владимир Путин подчеркнул - по итогам его визита в Монголию будет подписан бессрочный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который "выводит наши двусторонние отношения на качественно новый уровень".