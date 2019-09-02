Собянин поздравил школьников с Днём знаний

В этом году в школы и детсады пошли 1,5 миллиона детей

Сергей Собянин 2 сентября посетил столичную школу №1560 "Лидер", чтобы поздравить учащихся с началом нового учебного года. Об этом сообщили ТВЦ.RU в столичной мэрии.

По словам Собянина, в этом году в детские сады и школы Москвы пришли более 1,5 миллиона детей. Это стало рекордом в истории столичного образования.

"Поздравляю московских школьников, их родителей, педагогов с Днем знаний. Успехов, друзья", – сказал мэр.

Новинкой учебного процесса в этом году стало появление в школах IT-классов. Новый профиль предпрофессионального обучения старшеклассников появился в 35 школах. В них ученики 10-11 классов смогут получить навыки по одному из шести наиболее востребованных на рынке направлению: робототехника, большие данные, технологии связи, программирование, моделирование и прототипирование и IT-безопасность.