Лицом к России: что показали выборы в Германии

"Альтернатива для Германии" укрепляет позиции

В Германии подводят итоги парламентских выборов в двух федеральных землях - Саксонии и Бранденбурге. Результаты для правящих партий неутешительны. Несмотря на то, что они удержали лидирующие позиции, значительная часть электората перешла к правым - "Альтернатива для Германии" заняла второе место, и, судя по всему, становится крупнейшей оппозиционной партией.

Премьер Бранденбурга социал-демократ Дитмар Войдке празднует победу. Его партия снова лидирует на выборах в местный парламент. И пусть результат значительно хуже, чем пять лет назад - в федеральной земле, окружающей Берлин, СДПГ остается у власти, передает "ТВ Центр".

Социал-демократы на федеральном уровне входят в правящую коалицию и в последнее время терпят болезненные поражения на выборах в других регионах. В Бранденбурге Войдке понял желание избирателей. На территории бывшей ГДР антироссийские санкции непопулярны и политик начал призывать к диалогу, а не конфронтации с Москвой.

По сути, на уровне региона представитель правящей партии согласился с оппозицией. Партия "Альтернатива для Германии" в Бранденбурге, по предварительным данным, получила 24 процента голосов, всего на три процента меньше чем СДПГ. В соседней Саксонии, где тоже в воскресенье прошли выборы, АдГ набирает около 27 процентов. Радость в штабе понятна - рейтинги оппозиции бьют рекорд за рекордом.

За всю историю федеративной республики такого не было ни разу. Основная причина популярности "Альтернативы для Германии" заключаются в том, что она занимает жесткую позицию в отношении мигрантов и призывает построить Европу здравого смысла. Учитывая, что в восточной Германии люди помнят много хорошего о России, а от санкций местный бизнес теряет деньги, именно за здравый смысл в политике избиратель в итоге и голосовал.

"Это не просто хорошо, это превосходно. Мы удвоили свое присутствие в Бранденбурге. В Саксонии мы утроили наши результаты. Какой еще больший успех вы можете себе представить для партии, которой всего шесть лет", - отметил председатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен.

Многие политологи вообще прочили "Альтернативе для Германии" победу на этих выборах. Но в Саксонии с минимальным отрывом вперед ушла партия ХДС. Региональный лидер Михаэль Кречмер - однопартиец Ангелы Меркель - тоже призывал налаживать отношения с Москвой. В разгар предвыборной борьбы он записал видеообращение на фоне российского самолета, летал на Петербургский экономический форум и заявлял о необходимости отмены санкций и строительства "Северного потока – 2". И сегодня именно он в Саксонии празднует победу.

То есть, по сути, эти местные выборы всего лишь в двух федеральных землях Германии показали очень много. Обычные люди видят будущее за теми политиками, кто видит в России партнера, а не противника.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".